’Rinascita’ presenta il suo controbilancio

Da una parte chi governa la "cosa pubblica" cerca di mettere in evidenza i fatti positivi e le problematiche ormai risolte. Dall’altra, invece, le opposizioni fanno emergere le pecche, le questioni ancora da definire e le criticità di un territorio. E’ la prassi. E così, di fronte alle necessità di comunicare quanto ancora resta da fare in paese, a Campegine il gruppo consiliare "Rinascita Campeginese" convoca la popolazione per domani sera alle 20 al parco Prampolini "per presentare un nostro controbilancio di opposizione, per informare la gente di quanto sta realmente accadendo nel nostro paese".

Non solo parole, ma anche qualcosa da destinare, con l’attivazione di un punto ristoro con grigliata mista, patatine e dolce (a 18 euro). Per informazioni: tel. 338-1966406. Intanto, dal municipio il governo locale elenca gli interventi più recenti effettuati in loco: il trasloco delle scuole medie, la messa in sicurezza di alcune strade, di piste ciclopedonali, panchine, pulizia di marciapiedi, manutenzione del verde pubblico…