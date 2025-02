Rinforzo di lusso per le ragazze gol. Torna in granata la punta Costi

Fabiana Costi ritorna in granata: è il rinforzo di lusso della Reggiana femminile.

Nata e cresciuta nella nostra città, l’attaccante classe ’86 che compirà 37 anni il prossimo 6 ottobre, è stata scelta per contribuire alla lotta per la conquista della promozione in Serie C. Già alla Regia dal ‘99 al 2011, prima nel settore giovanile e poi in prima squadra realizzando oltre 130 reti, Costi ha successivamente vestito anche i colori di Torres, Brescia e Fiorentina prima di contribuire a suon di gol alle promozioni in Serie A di Sassuolo e Inter.

Nelle ultime stagioni, un biennio al Cesena e il passaggio al Genoa, prima della scelta di ripartire da dove tutto è iniziato. "Tornare a casa e vestire la maglia granata è un orgoglio e un onore immenso – ha commentato - Metterò a disposizione della società e della squadra la mia esperienza, proponendomi come punto di riferimento per le compagne più giovani".

Nel frattempo proseguono le prevendite per l’importante sfida di domenica che vedrà la Reggiana di mister Viali in azione allo ‘Stirpe’ di Frosinone (fischio d’inizio alle 15). I tagliandi sono in vendita sul circuito online di Vivaticket (20 euro) oppure al Reggiana Calcio Store di via Piccard 16/B e per acquistarli c’è tempo fino alle 19 di domani. Al momento i tifosi granata al seguito sono 274.

f.p.