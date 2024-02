"Ringraziamo Valditara. Ma bisogna far presto"

Ci sono speranze per i maestri che – in cattedra dopo esersi preparati e aver vinto un regolare concorso – rischiano di essere licenziati per un inghippo burocratico.

"In data 8 febbraio il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha rilasciato un comunicato in cui si dice che ’l’amministrazione non procederà a risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro di tali docenti nel corso del corrente anno scolastico’ e che il Ministro ha ’deciso di garantire la continuità didattica tenendo conto dell’interesse degli studenti’".

A riferire le parole del ministro è la maestra reggiana Roberta Cetro, 35 anni. Insegna a Castellarano ed è portavoce del Comitato che raggruppa gli altri insegnanti nelle stesse condizioni: quelli che – causa Covid – non avevano potuto partecipare al concorsone, hanno fatto ricorso al Tar, vinto il concorso suppletivo, immessi in ruolo per poi sentirsi dire (sentenza del Consiglio di Stato, cui aveva fatto ricorso il Ministero) che no, il concorso-bis non ha più valore.

Valditara ha precisato di avere "già attivato le opportune iniziative normative per consentire il superamento delle criticità dovute al mutato orientamento giurisprudenziale che renderebbe inutilmente superate le prove suppletive".

Parole che danno speranza. "Alla luce di questa significativa evoluzione – dice la maestra Cetro – il Comitato dei docenti a rischio licenziamento intende esprimere totale fiducia nell’operato del Ministro, rammentando, però, che la garanzia della continuità didattica per l’anno scolastico in corso non è una condizione sufficiente a soddisfare le richieste avanzate dal Comitato stesso. Come evidenziato dal Ministro, occorre risolvere con una norma una sentenza che è frutto di un ’mutato orientamento giurisprudenziale che renderebbe inutilmente superate le prove suppletive’".

"Ricordiamo – aggiunge l’insegnante –che la celerità di una risposta normativa definitiva sul ruolo acquisito a seguito di un legittimo e regolare concorso è condizione essenziale per garantire ai docenti coinvolti in questa controversa vicenda il mantenimento del ruolo stesso e, nel caso degli idonei non vincitori, il mantenimento della posizione nelle graduatorie. Sarà emanata a breve l’ordinanza ministeriale per il rinnovo delle graduatorie provinciali per le supplenze, presumibilmente nei mesi di marzo/aprile. Pertanto riteniamo urgente che la norma venga istituita nel più breve tempo possibile; non solo per evitare il vano inserimento nelle graduatorie dei docenti coinvolti ma anche perché in tale inserimento potrebbero essere aggiunti i 3 punti relativi al superamento del concorso ordinario, in forza dell’avvenuta pubblicazione delle graduatorie, della cui validazione, tuttavia, non si ha certezza".