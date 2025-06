"Ringrazio i cittadini per la loro vicinanza"

Oggi si riunisce il tavolo della pace di Scandiano e sarà anche presentata un’iniziativa su padre Paolo Dall’Oglio. Proprio martedì è arrivata la notizia del possibile ritrovamento del cadavere di un uomo in abiti religiosi in una fossa comune vicino a Raqqa in Siria. Si è ipotizzato che possa trattarsi di padre Paolo, il gesuita scomparso nel 2013.

Nel maggio 2013 padre Dall’Oglio volle riscoprire parte delle proprie origini arrivando a Iano di Scandiano dove il padre della nonna Margherita Bagnoli era proprietario del castello che lui visitò.

Dal Comune di Scandiano ieri hanno fatto sapere che il 17 novembre, giorno del compleanno di padre Paolo, verrà presentato il film su di lui e il regista ne parlerà con i fratelli e le sorelle di padre Paolo perché torneranno a Scandiano, confermando ancora una volta il legame di amicizia e fraterna solidarietà con Scandiano.

"Oggi – spiega il vicesindaco Giuseppe Pagani – al tavolo della pace e dei diritti del Comune di Scandiano presenteremo tra l’altro l’iniziativa su padre Paolo. Il 17 novembre verrà presentato il film su di lui".

Intanto la sorella Francesca Dall’Oglio, informata del futuro evento in programma in novembre, ha inviato un messaggio al vicesindaco Pagani, con delega alla pace, per esprimere gratitudine. "La ringrazio tanto per la vicinanza sua e degli abitanti di Scandiano che lei rappresenta – scrive la sorella al vicesindaco –. Questa iniziativa che intendete fare il prossimo 17 novembre, giorno del compleanno di Paolo, è per tutti noi molto significativa. Le nostre radici familiari che ci legano al vostro territorio e la venuta di Paolo ad aprile 2013 la rendono tale".

Il tavolo della pace è gestito dal vicesindaco e tiene insieme 25 associazioni e privati cittadini tra cui le associazioni che hanno promosso le iniziative su don Paolo.

Nella chiesa dei Padri Cappuccini di Scandiano padre Dall’Oglio celebrò la sua ultima Messa in Italia prima di essere rapito. Era il 29 luglio del 2013.

A Scandiano è stato anche presentato il libro scritto da Francesca Perliti. Anche la comunità scandianese è in ansia per padre Paolo. Ad oggi non ci sono ancora conferme ufficiali. Il 29 luglio 2013, nel pieno della guerra civile siriana, Dall’Oglio arrivò a Raqqa, allora sotto il controllo dell’Isis, per negoziare la liberazione di alcuni ostaggi: da quel momento si erano perse le sue tracce.

Matteo Barca