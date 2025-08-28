Rinnovabili, gli agricoltori frenano: "Doverosa una legislazione chiara"

Cresce il dibattito sui parchi agrivoltaici in provincia di Reggio. La Cia locale si schiera contro l’installazione di maxi-impianti a terra sui terreni agricoli. E lo fa per voce del presidente, Lorenzo Catellani, che interviene sulla lettera aperta del sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti contro il progetto di un parco fotovoltaico di 10,8 ettari sul territorio comunale.

"Siamo pienamente allineati: l’agricoltura reggiana, cuore pulsante della nostra economia, non può e non deve essere cannibalizzata per scopi energetici", afferma Catellani. "In un contesto internazionale sempre più fragile, in cui la sicurezza alimentare è una priorità, è inaccettabile che i nostri terreni migliori, vocati alla produzione di cibo, vengano coperti da pannelli per decenni", aggiunge il presidente della Cia provinciale. Secondo cui "l’energia va prodotta, ma non a discapito della terra fertile che dovremo lasciare in eredità alle prossime generazioni". Del resto, dice il numero uno degli agricoltori reggiani , "le alternative ci sono e sono concrete, come l’installazione su tetti di capannoni, stalle e aree dismesse". Per questo, conclude Catellani, "chiediamo una legislazione chiara che promuova una vera sostenibilità, che non sia solo energetica ma anche ambientale e sociale, proteggendo il nostro patrimonio per il futuro dell’agricoltura e dell’intera comunità".

Nasciuti ieri sul Carlino aveva chiarito che il ‘niet’ poneva uno sbarramento soprattutto sul metodo. Si sottrae terreno agricolo e si compromette la produzione alimentare. Alterando il paesaggio, impoverendo la bellezza delle nostre campagne, concentrando ricchezza nelle mani di società finanziate da grandi fondi. Inoltre si scaricano potenziali costi di smaltimento degli impianti sulle spalle della collettività". Infine l’appello: "Non è una battaglia ideologica, ma di civiltà: mi impegno, a nome del Comune di Scandiano, a interpellare governo e Regione per un corretto riordino normativo".