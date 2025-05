Rinnovabili, il contest nazionale. Creatività e buoni piazzamenti per le scuole della Val d’Enza

La classifica è ancora da sottoporre alla definitiva verifica tecnica, ma sarebbe arrivato 9° a livello nazionale - con ben 1324 punti - il progetto sulle energie rinnovabili prodotto dagli studenti delle due scuole elementari dell’Istituto comprensivo "Giuseppe Dossetti" di Cavriago nell’ambito del concorso Anter Green Awards. Sarebbe arrivato 11° quello prodotto dalla classe 1A della scuola media di Bibbiano. "Il Sole in Classe" era il tema proposto da Anter (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili, un organismo no profit), su numerose scuole italiane hanno lavorato.

Tra esse sei scuole reggiane: le elementari cavriaghesi De Amicis e Rodari; la media "Dante Alighieri" (parte dell’Ic di Bibbiano e Montecchio); la primaria San Francesco d’Assisi (20° posto); la 5A della primaria di Villa Ghiarda; la 5C della Don Milani di Reggio, e la 3B della primaria Calvino di Reggio. Al termine del percorso progettuale e didattico sui temi dell’acqua, del sole e del vento, gli alunni hanno realizzato video in cui si illustrano le attività svolte.

Quello di Cavriago si apre con la frase: "23 classi, 479 bambini, come tante gocce dello stesso fiume che insieme si sono messe in modo per creare, progettare, e costruire pensieri nuovi, energia nuova". Con un video tra i 10 più votati in Italia, i ragazzi dell’Ic Dossetti riceveranno un premio fino a 10mila euro, offerti dalla rete di imprese "Nwg - New world in Green", da destinare all’acquisto di beni e attrezzature scolastiche. Le votazioni si sono concluse ieri pomeriggio; la classifica certificata sarà ufficializzata il 31 maggio.

Francesca Chilloni