Rinnovata convenzione col Cai

È stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Reggio e la locale sezione Cai per la manutenzione ordinaria e la valorizzazione della Rete escursionistica comunale. Un rinnovo dell’accordo che testimonia la collaborazione tra le parti, anche attraverso il progetto Quartiere Bene Comune, per una rete escursionista di primo livello in Italia.

La convenzione prevede l’istallazione della segnaletica sui sentieri e la manutenzione della stessa, oltre che la vigilanza sulla percorribilità dei sentieri. Il Cai programmerà inoltre passeggiate sui nuovi sentieri, aperte alla cittadinanza. Grazie a questa collaborazione entro la fine del 2024 verranno inaugurati tutti i 23 sentieri, arrivando a 260 chilometri di itinerari. Ora sono aperti al pubblico poco meno di 160 chilometri di itinerari: restano più di 100 chilometri e una decina di nuovi percorsi da completare entro il 2024.