Rinnovata la farmacia di Asta, presidio prezioso

Evento straordinario ieri nell’alto Villaminozzese: è stata inaugurata la ristrutturata farmacia comunale di Asta a 1.000 metri di quota, la più alta in provincia di Reggio, alla presenza delle autorità civili e militari, locali e provinciali e dei cittadini dell’alta Val d’Asta, tutti presenti al taglio del nastro. "Una rinnovata farmacia al servizio dei cittadini, in quota senza tende alle finestre, da qui si vede il meraviglioso profilo del Cusna". Così il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, ha presentato i rinnovati e ammodernati locali della farmacia comunale di Asta (una delle quattro a gestione comunale presenti nell’Appennino reggiano) a servizio di 220 abitanti, ma anche di quelli della parte alta del crinale reggiano. La nuova struttura ospita poi lo spazio ambulatoriale, uno studio medico per il dottore, ancora atteso, con un magazzino: piccola farmacia trasformata in area polivalente. "Qui grazie a Farmacie Comunali Riunite arrivano le medicine due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, proprio qui sono iniziati i primi test glicemici alla popolazione". Ieri, una piccola folla di oltre cento persone si è data appuntamento a Case Balocchi di Asta per l’inaugurazione della rinnovata farmacia che qui opera dal 1980. Tra i presenti, la Compagnia di Castelnovo Monti e la stazione di Villa Minozzo dell’arma dei carabinieri, la Croce Verde di Villa Minozzo, la Protezione Civile, l’Anpas, diverse Pro loco, gli amministratori dei Comuni di Castelnovo Monti, Carpineti, Ventasso oltre che di Villa Minozzo e del Parco dell’Appennino. Ristrutturazione e ampliamento della struttura sono iniziati a ottobre 2022, costo complessivo di 250.000 euro finanziati per 139.870 dalla Regione, 5.000 euro di compartecipazione della società Saccomandi & Malagoli di Modena, 105.130 euro dal bilancio comunale e 84.000 prestito delle Farmacie Comunali.

Settimo Baisi