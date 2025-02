Rinnovo dei consigli di frazione. Ecco la lista ufficiale degli eletti

A Casalgrande ieri si è riunita la commissione elettorale per ufficializzare l’esito delle elezioni del 26 gennaio per il rinnovo degli otto consigli di frazione. Per il consiglio di Casalgrande Boglioni sono stati eletti Milena Sala (66 voti), Mauro Scalabrini (65), Matilda Rebecca Lusetti (63), Marco Giorgetti (45), Tiziano Caprari (41). Per Casalgrande Alto Monica Zanni (55), Andrea Tirelli (26), Luigi Grimaldi (24), Daniela Catellani (17), Carmelo Ricciardo (17). Per Dinazzano Gian Carlo Nicoli (30), Giampaolo Burrafato (26), Fermo Amer Pattaccini (25), Maurizio Pattaccini (24), Jessica Commodi (16). Per Salvaterra Luca Ferrari (100), Paolo Salvioni (58), Jacopo Mammi (53), Pier Luigi Tarabelloni (53), Fabio Mammi (52). Per Sant’Antonino Alberto Giovanelli (36), Magda Lugari (20), Laura Serradimigni (20). Per Veggia Gianpaolo Gottardi (29), Lorena Taglini (20), Maria Pasquini (9), Mihaela Patricia Sold (9), Leonardo Pettinato (1). Per Villalunga Annamaria Togni (43), Andrea Costa (19), Alessandro Barozzi (18), Emanuela Boccedi (16), Margherita Casini (15). Per San Donnino di Liguria Barbara Bizzari (14), Filippo Alberto Morsiani (9), Valentino Ruini (9), Nicola Papa (5), Annamaria Morsiani (2). Sono stati 825 i voti validi con una scheda bianca e una nulla.

Il sindaco Giuseppe Daviddi (foto) ringrazia i consiglieri uscenti "per il lavoro svolto e tutti i volontari che hanno permesso che queste elezioni si svolgessero nel migliore dei modi. Saluto con grande apprezzamento l’alto numero di eletti a cui auguro di cuore buon lavoro". L’assessore Marco Cassinadri ha espresso gratitudine "ai 30 volontari che hanno accettato di ricoprire il ruolo di presidenti e scrutatori ai seggi. Ringrazio anche tutti i consiglieri di frazione che in questi anni di attività hanno contribuito in modo volontario a lavorare in favore della comunità fornendo un servizio di inestimabile valore".

Matteo Barca