Rinnovo del contratto. Altri scioperi a sorpresa: "Gli operai sono stanchi"

L’ondata di scioperi che attraversano Reggio continua. Gli scioperi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria metalmeccanica stanno riuscendo e confermano e danno forza a Fim, Fiom e Uilm per portare avanti la vertenza. "Federmeccanica deve sapere che le lavoratrici e i lavoratori sono stanchi" dichiarano Fim, Fiom e Uilm reggiane. Anche ieri scioperi a sorpresa in diverse aziende metalmeccaniche: alla Motor Power, Cobo MT, Landi Renzo, Vertex, dove i lavoratori hanno incrociato le braccia. Alla Sonoco multinazionale del barattolo si è toccato il picco del 100% di adesione con uno sciopero e un picchetto davanti ai cancelli.