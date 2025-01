Rinnovo del contratto, volano gli stracci tra i sindacati

C’è un evidente scontro interno, tra i sindacati, sulla proposta di rinnovo del contratto nazionale della Sanità. La Uil Fpl reggiana parla di "affronto inaccettabile" di fronte a un aumento di soli 40 euro per i lavoratori del comparto. "Dopo aver rischiato la vita durante la pandemia, i professionisti della sanità si vedono oggi proposti stipendi da fame. Ciò che più ci indigna è il clamoroso contrasto tra le parole e i fatti. Durante la pandemia, i lavoratori della sanità sono stati definiti ’angeli’, eroi che hanno messo a rischio la propria salute per salvare vite umane. Oggi, nel momento di rinnovare il contratto, si cerca di "spezzare loro le ali" con un aumento irrisorio che non tiene conto del loro sacrificio e del valore del loro lavoro. Mentre i professionisti delle cooperative sociali hanno ottenuto aumenti contrattuali di circa 180 euro, ai lavoratori della sanità si offre uno stipendio da fame. Non possiamo accettare che ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B nella sanità pubblica". Poi l’attacco alla Cisl, favorevole all’accordo: "Occorre diffidare da quei sindacati che pur di portare a casa un risultato per sbandierarlo sui giornali, o per fare il favore alla politica, giocano con la dignità e il portafogli dei lavoratori della sanità".

La Uil attacca pure su "mancati avanzamenti di carriera" e su "indennità non adeguate". Aggiunge la Cgil: "Conti alla mano l’incremento medio salariale in busta paga sarebbe stato di 50 euro. Nulla a che vedere con 170 euro enunciati dalla Cisl". L’invito del sindacato di via Roma è quello di abbassare i toni "che restano inaccettabili e che non aiutano sul territorio a mantenere un clima costruttivo che ci permetta di continuare a lavorare insieme nelle grandi sfide che in questa fase attraversano anche la nostra provincia". "Termini come ’grande vergogna’ e ’profeti del sindacalismo zero tituli’ usati dall’altra forza sindacale – conclude la Cgil reggiana – non appartengono alla tradizione di moderazione e stile che ha sempre caratterizzato la Cisl, anche nelle fasi di polemica più aspra".