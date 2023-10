Rinnovo di tre immobili confiscati alla mafia a Montecchio: 96mila euro dalla Regione

Ben 96mila euro dalla Regione per ristrutturare tre immobili confiscati alla cosca Grande Aracri, al civico 77 di via Matteotti, e che erano stati assegnati al Comune l’11 gennaio scorso dall’Anbsc, l’autorità nazionale che gestisce i beni sottratti alle mafie. Saranno destinati ad ospitare la sede dei servizi sociali territoriali montecchiesi. La Giunta Torelli il 3 ottobre ha deliberato l’incasso del finanziamento che copre gran parte della riqualificazione, il cui costo totale è di 120mila euro. Si tratta di due appartamenti e di una rimessa in una palazzina a due passi dall’ospedale Franchini. Sarà realizzato un ascensore esterno, verranno sistemati bagni e impianti elettrici, e saranno acquistati arredi per poter ospitare i Servizi sociali. L’amministrazione comunale nel luglio 2020 ha domandato all’Anbsc l’assegnazione anche del ristorante Millefiori e delle sue importanti pertinenze (7000 mq), in cui vorrebbe realizzare la "Casa del volontariato". Il procedimento tuttavia è semi-congelato da contenziosi civili con i creditori dei fratelli Vertinelli, Palmo e Giuseppe, condannati a pene pesantissime nel processo Aemilia.

f.c.