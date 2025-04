Rintracciata la Peugeot sparita. Fermato per ricettazione un 19enne

Il tempestivo allarme attivato attraverso la centrale operativa Unipol, con ricerca favorita dal dispositivo Gps, si è riusciti a recuperare una Peugeot 2008 rubata nella notte a Cadelbosco Sopra. Il monitoraggio ha permesso di seguire lo spostamento del veicolo da Guastalla verso Viadana di Mantova. Nella cittadina lombarda i carabinieri hanno intercettato e inseguito il veicolo oggetto di furto, poi bloccato. Il conducente ha cercato di fuggire, opponendo resistenza ai militari.

Ma è stato fermato e arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un giovane di 19 anni, origine tunisina e residente a Reggio. Sabato scorso il provvedimento restrittivo è stato convalidato al termine dell’udienza in tribunale a Mantova (competente per il luogo in cui è avvenuto il fermo), con il giudice che ha disposto la scarcerazione del giovane, sottoponendolo però all’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. Si sta ora indagando per cercare di capire se lo stesso diciannovenne sia responsabili di altri simili reati avvenuti di recente proprio tra Reggio e Cadelbosco Sopra.