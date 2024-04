Rintracciato il 16enne scomparso: sta bene

Venerdì sera è stato ritrovato lo studente di 16 anni di Casalgrande scomparso martedì 9 aprile. E’ stato rintracciato assieme all’amica minorenne, irreperibile per alcuni giorni insieme al ragazzo. "Mio figlio è tornato a casa", racconta il padre, che si era rivolto anche a ’Chi l’ha visto’. "Venerdì, verso le 22, mio figlio e l’amica sono stati individuati a Seveso (Monza e Brianza) grazie alla segnalazione di un uomo che ha chiamato i carabinieri. Sono stati poi intercettati a circa 100 metri di distanza. Entrambi stanno bene. Mio figlio è stato riportato a casa".

In questi giorni erano stati lanciati alcuni appelli per ritrovare il 16enne, pubblicati anche su Facebook. I sindaci di Casalgrande Giuseppe Daviddi e di Rubiera Emanuele Cavallaro avevano chiesto di comunicare un eventuale avvistamento. Proprio sui social ieri si è diffusa la notizia del ritrovamento. Fortunatamente venerdì l’emergenza, seguita in queste difficili giornate dalla comunità di Casalgrande e non solo, è rientrata dopo che le ricerche si sono concluse positivamente. Come si diceva, la famiglia del 16enne mercoledì sera aveva lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’.

Nella mattinata di martedì la madre aveva lasciato il figlio in stazione a Rubiera e da quel momento nessuno dei suoi famigliari lo aveva più visto. Aveva un appuntamento a Genova con un’amica, sempre minorenne. "Siamo stati contattati dal sindaco di Casalgrande e ora ringraziamo tutti – evidenzia sempre il padre –. Esprimiamo gratitudine al programma ‘Chi l’ha visto?’, ai giornalisti, amici, parenti e a tutta la popolazione di Casalgrande per il sostegno ricevuto in queste giornate di grande preoccupazione. Anche a Milano, durante la trasferta dopo una prima segnalazione, in tanti hanno dimostrato vicinanza e nei momenti in cui abbiamo diffuso dei volantini".

Matteo Barca