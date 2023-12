Rinuncia alla festa e porta anziana dai familiari

Anziana invalida campeginese sola il giorno di Natale riesce a raggiungere i familiari grazie a un operatore dell’Anmic di Parma che per lei rinuncia alla propria giornata in famiglia. Quest’uomo, che intende rimanere anonimo, con il suo gesto ha in realtà solo confermato che gli angeli del volontariato spiegano le ali tutto l’anno, anche durante le feste. La donna, G. di 85 anni, vive a Campegine ed è in carrozzina: per spostarsi ha bisogno di un mezzo attrezzato, con pedana. I suoi parenti abitano a Parma e non possono nemmeno spostarsi a casa della matriarca, perché si tratta di un alloggio troppo piccolo per ospitare tutti: la signora ha diversi figli e nipoti e per metterli tutti attorno a un tavolo sarebbe necessario assai più spazio. Contattano così tante associazioni di entrambe le province, per diverse settimane telefonano a operatori di tante sigle "ma il giorno di Natale è durissima reperire volontari che non siano impegnati. L’anziana non ha trovato nessuna soluzione per pranzare insieme alla sua grande famiglia. Così ci si rassegna a un Natale divisi. O al massimo con mamma e figlia insieme, ma niente più", raccontano dalla Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) di Parma. Quando ecco che l’angelo spiega le ali, anzi: alza la mano e dice "Se non va nessuno, allora vado io". "Parma-Campegine, Campegine-Parma. Pranzo in famiglia. Gioia. Poi, ancora: Parma-Campegine, Campegine-Parma. Se diciamo chi è, si arrabbia. Ma vi assicuriamo che è un angelo. Siamo molto fortunati", commentano dall’associazione, che ovviamente ha effettuato il servizio in modo completamente gratuito. La vicenda ha suscitato molti interrogativi su quella che è la reale copertura del territorio con servizi di trasporto dedicati alle persone con questo tipo di disabilità; mancano anche i taxi a pagamento attrezzati. Alcune associazioni come le pubbliche assistenza si occupano di trasporto e accompagnamento ma solo legato a problemi sanitari e visite mediche. L’Auser di Campegine (che come il Comune ha un furgone Doblò attrezzato) è stata ad esempio contattata per tempo ma non sarebbe stata in grado di fornire il servizio a causa della carenza di volontari in campo durante le festività natalizie. Carenza di volontari e disponibilità, comunque non totale, grazie all’operatore d’Oltrenza.