Rinvenuta bomba vicino ai binari

Una bomba a mano risalente

alla seconda guerra mondiale

è stata rinvenuta l’altra mattina durante i lavori in corso lungo la linea ferroviaria a Boretto, all’altezza del passaggio a livello di via IV Novembre, quindi nel centro abitato del paese.

Si tratta di una bomba di origine americana, una MK2 (comunemente chiamata granata o ’ananas’), che risultava essere senza spoletta e, dunque, potenzialmente in grado di esplodere facilmente a ogni minima sollecitazione.

Gli operai Fer, che stavano lavorando, hanno segnalato il rinvenimento, facendo subito intervenire gli artificieri della polizia, giunti in breve tempo da Bologna.

L’area è stata messa in sicurezza in attesa delle operazioni dei militari del Genio, che si sono svolte ieri con il trasferimento dell’ordigno in un cava, nella golena del Po, dove la bomba

è stata prima sotterrata e poi fatta esplodere in tutta sicurezza.

L’area del rinvenimento

è stata transennata in attesa del completamento

delle operazioni.

a.le.