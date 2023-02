Rinviata la Festa del Cicciolo

A causa del maltempo previsto per la giornata odierna, la Festa del Cicciolo di Casina viene rinviata. Bisognerà aspettare qualche giorno in più per assaggiare i prelibati ciccioli, capaci di richiamare ogni anno in Appennino le tantissime persone che desiderano passare una giornata all’insegna del buon cibo e della convivialità. Le previsioni per il fine settimana hanno spinto gli organizzatori a rinviare la competizione tra i migliori Norcini, che giunge nel 2023 alla sua sesta edizione. "Ci vediamo costretti ad un rinvio della Festa del Cicciolo a causa delle condizioni meteo previste per domenica che preannunciano forti nevicate" spiegano gli organizzatori della Pro Loco di Cortogno, promotrice dell’iniziativa insieme alle associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Casina. La nuova data da segnare in agenda e da non dimenticare, è quella di domenica 26 marzo.

s.b.