Rinviata la festa del Marabù: "Condizioni meteo avverse"

Rimandato il grande evento di festa per i 70 anni del Marabù: l’iniziativa, che era prevista a Cerreto Laghi per sabato prossimo (10 febbraio) è stata rinviata a causa delle previsioni meteo avverse. Gli organizzatori non hanno avuto scelta: da programma, era previsto un evento all’aperto per famiglie e ragazzi, al piazzale di partenza della seggiovia quadriposto, accanto al lago cerretano, a partire dalle 16 e con una fiaccolata alle 18. Trattandosi di un evento all’aperto, non si è potuto che rimandare l’iniziativa.

Lo rendono noto sulla pagina Instagram di "Cerreto Laghi" con una nota: "Viste le previsioni meteo non favorevoli, anche per questo fine settimana siamo costretti a rimandare l’evento ’Marabù Celebration’. Siamo molto dispiaciuti perché è un evento a cui teniamo molto e ci abbiamo creduto fin da subito. Per essere sicuri che la terza data fissata sia quella definitiva ci prendiamo qualche giorno per verificare le previsioni meteo e la tendenza dei prossimi giorni". E concludono: "La grande storia della musica 80/90 fino ai giorni nostri è solo rimandata".