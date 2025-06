Rinviata la messa per Bibbiano. La Curia alla fine corregge il tiro: "Era pensata per tutti i processi"

La messa non ci sarà, andate in pace. Non ha detto proprio così don Davide Poletti, responsabile dell’Unità Pastorale "Laudato Sii", nell’annunciare che la celebrazione eucaristica dedicata all’esito del processo di primo grado della vicenda "Angeli e Demoni", era stata annullata, dopo due giorni di veementi polemiche, assurte anche alle cronache nazionali. Ma di sicuro grande è stata la sorpresa per quella decina di fedeli che, alle 18.30, si era radunata davanti al sagrato della chiesa del Sacro Cuore, per assistere alla celebrazione. Una folla sparuta, un po’ per l’indubbio gran caldo, un po’ per il fatto che i parrocchiani si erano divisi tra chi era a favore dell’iniziativa e chi la riteneva azzardata. Spaccatura testimoniata anche dalle reazioni, peraltro molto composte, dei presenti ieri sera dopo la comunicazione del sacerdote; tra chi si rammaricava per la decisione maturata dal presule ("peccato, ma la colpa è di chi ha sollevato tutte queste polemiche") e chi pensava che lo stesso avrebbe dovuto ragionarci meglio prima di avviarla.

Sia come sia la spiegazione ufficiale dell’annullamento della messa l’ha data lo stesso don Poletti, davanti all’ingresso della chiesa: "Dopo una misurata valutazione insieme al vescovo la prevista celebrazione non avrà luogo" ha detto. Una doverosa concessione diplomatica della Curia per concedere l’onore delle armi al parroco e fargli digerire un po’ meglio quello che appare come un vero e proprio "niet", per chi è addentro ai riti bimillenari della Chiesa cattolica. Successivamente don Poletti ha dato lettura "secondo il desiderio del vescovo" di un’ulteriore nota di monsignor Morandi, a integrazione di quella emessa martedi: "Il senso più vero della prevista celebrazione eucaristica era quello di pregare, perché la preghiera non esclude nessuno, ma abbraccia ogni uomo e ogni creatura. Desideriamo pregare per tutti: le famiglie coinvolte, i bambini, coloro che hanno subito torti e abusi, gli imputati, come del resto dovrebbe essere sempre in ogni provvedimento giudiziario". Al termine don Poletti si è scusato con i fedeli presenti ma non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni, ribadendo però che la decisione di annullare la messa è stata "concordata e non subita" e, a domanda, affermando: "Non credo che sarà riproposta in altra data".