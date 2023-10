Rinviata l’audizione di Todaro

Giuseppe Todaro, 36 anni, avrebbe dovuto rispondere ieri alle domande delle parti nell’ambito dell’udienza preliminare a Brescia che lo vede imputato, scaturita dall’operazione ‘Sisma’. L’architetto di Reggiolo, incaricato fino al 2021 delle pratiche negli iter per la ricostruzione di edifici privati nei comuni mantovani colpiti dal terremoto nel 2012, sarà sentito a fine mese. Ieri era presente in tribunale. Lui e il padre Raffaele Todaro hanno chiesto il rito abbreviato condizionato alla produzione di documenti. Alcuni sono stati depositati ieri, ma altri - relativi alla messaggistica sui cellulari - non sono ancora stati acquisiti, motivo per cui, d’accordo con il pm della Dda, si è rimandata la sua audizione. Ieri è emerso invece che il padre Raffaele ha deciso di non sottoporsi all’esame in aula. I due uomini sono difesi dagli avvocati Giuseppe Migale Ranieri e Silvia Salvato. Secondo la ricostruzione investigativa, Giuseppe Todaro avrebbe creato un sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati al ripristino di immobili. Lui è nipote di Antonio Dragone, boss di ‘ndrangheta ucciso nel 2004 a Cutro. La Dda ravvisa per molti episodi contestati l’aggravante mafiosa di aver agevolato la cosca Dragone-Ciampà. Due cittadini si sono costituiti parte civile contro il 36enne per accuse di concussione ed estorsione. Hanno scelto il rito abbreviato anche Alfonso Durante di Castelnovo Sotto, Antonio Durante di Reggio, Enrico Ferretti di Guastalla e Giuseppe Ruggiero di Suzzara. Alcuni capi di imputazione sono stati trasferiti al tribunale di Bologna per competenza territoriale. Sono in tutto 21 gli imputati, tra cui tredici residenti nella nostra provincia.

al.cod.