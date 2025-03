Rinviate le sfilate del carnevale

A causa dell’annunciato maltempo e nonostante il tanto lavoro, è stata sospesa l’attesa kermesse di carnevale in programma per oggi nel centro di Villa Minozzo.

La decisione è stata presa, a malincuore, dal direttivo della Pro loco di Villa Minozzo a seguito considerazioni emerse nella riunione sulle condizioni meteo. Infatti il maltempo previsto nell’alto Appennino non permetterebbe lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione con il movimento dei carri di carnevale preparati con grande impegno e passione.

L’intenzione del direttivo della Pro loco è fissare prossimamente un incontro con gli organizzatori dei vari carri per per prendere accordi e valutare l’opportunità di realizzare in un’altra domenica la sfilata dei carri secondo la tradizione di carnevale, evento che impegna gli organizzatori in una sorta di sfida e il cui lavoro è ricompensato dalla grande partecipazione di folla.

