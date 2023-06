Rio Saliceto, quasi conclusi i lavori sulla Provinciale 46

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 9 giugno 2023 - Secondo le previsioni, dovrebbe riaprire entro fine giugno il tratto di Provinciale 46 tra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo, che da settimane è chiusa per lavori. Questo cantiere, suddiviso in due fasi, ha previsto alla fine dello scorso anno il tombamento da parte del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale di un piccolo canale che costeggia via Cà de Frati poi – dopo un periodo di riapertura – a marzo erano iniziati i lavori di allargamento di oltre mezzo chilometro di sede stradale. “Un’opera importante, attesa da tempo, che riconferma la positiva collaborazione tra gli enti, dalla Provincia a tutti i Comuni attraverso l’Unione Pianura reggiana”, spiega il sindaco di Rio Saliceto, Lucio Malavasi. Che aggiunge: “Un’opera impegnativa, dal punto di vista economico ed anche realizzativo, che abbiamo deciso di effettuare per lotti proprio per cercare di ridurre il più possibile i disagi, purtroppo inevitabili con cantieri di questa complessità, che però ora ci permetteranno un’arteria di collegamento più moderna, in grado di rispondere meglio a un traffico in continuo aumento”. Entro la fine del mese, sempre secondo le previsioni, dovrebbe essere ultimata anche la nuova rotatoria che, sempre a Rio Saliceto, al confine con il comune di Carpi, punta a mettere in sicurezza l’incrocio tra la Sp 30 (via Guastalla) e via Balduina. Anche in questo caso l’intervento – da 180 mila euro – è frutto della collaborazione tra la Provincia di Reggio e il Comune di Rio Saliceto, che lo hanno cofinanziato al 50%, sempre con denaro dei cittadini.