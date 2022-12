Rio Saliceto chiude al lunedì "Così il Comune risparmierà"

Chiudere gli uffici del municipio di Rio Saliceto tre giorni a settimana, consecutivamente, per risparmiare risorse energetiche e limitare le spese a carico del bilancio dell’ente locale. Una decisione che è stata adottata dall’amministrazione comunale riese, in accordo con le forze sindacali e con i dipendenti. La giunta ha infatti approvato un provvedimento che, da gennaio a marzo 2023, intensifica il lavoro "da remoto" dei dipendenti comunali, estendendolo anche al lunedì, abbattendo in tal modo i consumi energetici e relativi costi. "Abbiamo pensato – conferma il sindaco Lucio Malavasi – che tenere chiusi gli uffici del municipio per tre giorni consecutivi ci eviterà quell’accensione e spegnimento costanti degli impianti di riscaldamento, che significano costi in più per energia e gas. Già da tempo gli uffici comunali sono chiusi il sabato. Aggiungendo anche la chiusura festiva e del lunedì, contiamo di ottenere un evidente risparmio economico". Nel giorno di chiusura la prestazione lavorativa dei dipendenti sarà svolta da casa o in altra sede comunale, dove si stanno potenziando gli spazi di coworking. "Gli operatori che avranno difficoltà a lavorare da casa, potranno utilizzare spazi comunali già aperti e riscaldati, tra cui il Centro Biagini, dove ha sede la biblioteca", aggiunge il sindaco. Non saranno intaccati i servizi all’utenza: il centralino, per esempio, risponderà grazie a una deviazione su cellulare abilitato, nel consueto orario 8.30-12.30. In caso di necessità di certificati o particolari servizi a sportello, sarà possibile per i cittadini organizzare un appuntamento dal martedì al venerdì. "Comuni di piccole dimensioni come il nostro – spiega Lucio Malavasi – non possono permettersi spese in più. Già abbiamo situazioni critiche, anche in tema di manutenzione di alcune strade, su cui vorremmo intervenire ma non abbiamo le necessarie risorse".

Antonio Lecci