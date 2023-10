Rio Saliceto, donna ferita dopo la sbandata in auto

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 16 ottobre 2023 - Ennesimo schianto fuori strada in auto sulla strada provinciale che collega Rio Saliceto a Correggio. E’ accaduto verso la mezzanotte, con un’autovettura Renault Twingo che è finita nel fossato laterale mentre stava percorrendo via San Ludovico, al confine tra il territorio riese e quello di Correggio, già altre volte teatro di simili schianti. Sono intervenuti sul posto i soccorsi con ambulanza della Croce rossa, personale sanitario, i vigili del fuoco per mettere la vettura in sicurezza. A restare ferita è stata una donna di 54 anni, abitante a Novellara, che ha perso il controllo della vettura, che si è fermata nel fossato, all’altezza di un accesso carrabile a un campo agricolo. La donna ferita, dopo le prime cure, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla in condizioni di media gravità, ma non in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Luzzara. Già più volte quella strada è stata teatro di incidenti, anche gravi, nonostante alcuni interventi di messa in sicurezza eseguiti negli ultimi anni.