Rio Saliceto, dopo le fiamme la Cermag riparte

L'incendio alla Cermag

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 13 gennaio 2023 - Riprende l’attività alla Cermag di Rio Saliceto, azienda in cui il 4 gennaio si è verificato un incendio che ha distrutto uno dei magazzini. L’incendio ha coinvolto solo una parte dello stock del magazzino principale, di cui sono stati prontamente predisposti nuovi rifornimenti per garantire ai clienti tutte le disponibilità il prima possibile. Inoltre, è stata allestita una nuova area ricezione e spedizione nel proprio magazzino secondario e sono già riprese le attività lavorative quasi completamente a regime. Lo spazio logistico secondario non è stato coinvolto e lo stock di merce presente garantisce la disponibilità di prodotto anche per le categorie merceologiche colpite. Il servizio clienti, l’assistenza tecnica e il sito internet restano operativi. Il presidente Elisabetta Goldoni rassicura clienti e fornitori sulla capacità di continuare le attività nonostante i danni al magazzino. E ringrazia sindaco, Protezione civile, forze dell’ordine vigili del fuoco e pure la gente del territorio che si è dimostrata vicino all’azienda. Inoltre, gli eami effettuati dall’Arpae hanno confermato l’assenza di rischio ambientale per popolazione e territorio.