Rio Saliceto, fiamme e paura alla Cermag

Le fiamme sul capannone a Rio Saliceto

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 4 gennaio 2023 -I vigili del fuoco sono all’opera, in forze, con diverse squadre da Guastalla, Reggio, Luzzara, Sant'Ilario e Carpi, per domare un incendio divampato all’interno di un capannone industriale, sede della ditta Cermag, situato tra via Moro e via Morandi a Rio Saliceto, nella zona industriale. Verso le 10 è scattato l’allarme, quando dal capannone si è notato un denso fumo nero uscire da un’area in cui sembra ci fosse un deposito di carta e cartone di imballaggi, oltre a materiale metallico.. Sul posto si sono concentrate le squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di autobotti, autoscala e pure il carro aria per poter accedere nel capannone in sicurezza. Il fumo nero è stato a lungo visibile anche a notevole distanza. Sono arrivati anche carabinieri e polizia locale per bloccare gli accessi all’area interessata dalle operazioni di spegnimento del vasto incendio. Da quanto risulta, non sembrano esserci conseguenze alle persone. Coinvolto nell’incendio anche l’impianto fotovoltaico situato sulla copertura dell’edificio. Mobilitati anche i tecnici di Arpae per poter verificare eventuali effetti del fumo sull’ambiente, anche per la presenza di abitazioni e altre aziende nell’area interessata dal rogo. Ovviamente le strade adiacenti la zona dell'incendio sono state bloccate al traffico per motivi di sicurezza.