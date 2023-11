Rio Saliceto, furto di bevande e tabacchi al bar di via Vettigano

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 3 novembre 2023 – I carabinieri di Campagnola indagano sul furto avvenuto nella notte in un bar di via Vettigano, a Rio Saliceto, all’interno di una stazione di servizio affacciata sulla strada provinciale. Quando i malviventi sono entrati nel locale è scattato l'allarme, con tanto di fumogeno antifurto. I ladri poco prima avevano forzato una porta finestra per poi entrare nel locale che ospita l’area bar. Sono stati rubati varie stecche di sigarette, dolciumi, caramelle, alcune bevande e il denaro del fondo cassa per un danno complessivo di alcune migliaia di euro Sul posto sono arrivati i carabinieri per avviare le indagini, con i ladri che erano già riusciti a fuggire. Sono al vaglio degli investigatori le immagini della videosorveglianza per risalire agli autori del furto. Non si escludono collegamenti diretti con altri simili episodi avvenuti nella stessa notte nella vicina Reggiolo.