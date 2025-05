Rio Saliceto, in auto con manganello telescopico e bastone

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 23 maggio 2025 - Fermato in auto alle porte di Rio Saliceto per un controllo stradale dai carabinieri della caserma di Campagnola, un uomo di 22 anni è apparso piuttosto nervoso. E l’approfondimento del controllo ha permesso ai militari di rinvenire in auto un manganello telescopico in metallo con torcia non funzionante, oltre a un bastone artigianale in legno della lunghezza di oltre settanta centimetri. Con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri hanno denunciato il 22enne, residente nella Bassa Reggiana. Il controllo è avvenuto l’altra mattina nella zona di via Ca de Frati. Gli oggetti contestati erano sotto il sedile anteriore lato passeggero, oltre che nel bagagliaio. Alla richiesta di spiegazioni sulla presenza di quel materiale in auto, il giovane non sarebbe riuscito a fornire alcuna logica giustificazione. Per questo è stato portato in caserma e denunciato alla magistratura reggiana. I vari oggetti sono stati sequestrati. Occorre ora capire il reale motivo del possesso di quel materiale rinvenuto in auto.