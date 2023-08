Rio Saliceto, maxi furto di spray antizanzare e oli per il corpo

Campagnola Emilia (Reggio Emilia), 28 agosto 2023 – Una banda di ladri, considerata specializzata in furti in supermercati, è stata individuata dai carabinieri di Campagnola, che hanno indagato sulla razzia in un punto vendita di Rio Saliceto. Non il classico taccheggio, ma almeno un centinaio di spray antizanzare e svariati oli per corpo sono stati rubati, causando un danno per oltre un migliaio di euro. Con l’accusa di furto aggravato in concorso, i carabinieri della caserma di Campagnola hanno denunciato tre cittadini rumeni: un 44enne, un 24enne e una donna di 24 anni, tutti senza fissa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il terzetto lo scorso mese di luglio spacciandosi come normali clienti, ha fatto ingresso nel supermercato di Rio Saliceto. La loro presenza è stata notata dal proprietario mentre controllava gli scaffali. La donna aveva tra le mani una borsa grande, mentre uno dei due uomini spingeva un carrello vuoto. Riscontrato in uno scaffale la mancanza eccessiva di prodotti repellenti contro gli insetti e oli per il corpo, il titolare ha visionato le immagini delle telecamere, ricostruendo il furto appena avvenuto. Grazie alla videosorveglianza si è risaliti ai tre rumeni, tutti già ben noti per simili reati.