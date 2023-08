Rio Saliceto, minacce di morte dopo un rimprovero

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 22 agosto 2022 – Non ha raccolto le deiezioni del suo cane, lasciate durante la classica passeggiata all’aria aperta. Giustamente, un residente in zona ha fatto notare la situazione e invitato il giovane a raccogliere i resti lasciati dall’animali. Ma il proprietario del cane, un ragazzo di 23 anni residente nella Bassa Reggiana, invece di scusarsi – come avrebbe dovuto fare una persona civile ed educata – ha reagito con minacce di morte, inseguendo la vittima, un uomo di 55 anni, riuscito per fortuna a rifugiarsi dentro casa prima di essere raggiunto dal giovane in preda all’ira. E’ accaduto a Rio Saliceto la mattina della vigilia di Ferragosto e ora, al termine degli accertamenti, i carabinieri di Campagnola hanno denunciato il 23enne per minaccia aggravata e violazione di domicilio. La vittima, scossa da quanto accaduto, si è poi presentata alla caserma dei carabinieri di Campagnola per raccontare quanto accaduto. Si è riusciti a identificare il giovane autore delle minacce e dell’intrusione nel cortile, per poi essere denunciato alla magistratura. Senza esclude neppure la prevista sanzione per non aver raccolto le deiezioni del cane, come prevede la normativa in vigore, oltre che il buon senso in generale.