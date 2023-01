Rio Saliceto piange “Varsavia” "Sparisce un pezzo di storia"

Lutto a Rio Saliceto, in particolare per la Riese Calcio, per la scomparsa di Adelmo Berni, detto Varsavia (nella foto). Aveva 87 anni. Era un personaggio conosciuto e stimato in paese. Impegnato pure nel volontariato locale, era una figura sempre presente da quarant’anni alle iniziative della società sportiva, ricordato come "una persona sempre pronta ad aiutare, capace di strappare un sorriso a tutti".

"Con Varsavia – aggiunge il sindaco Lucio Malavasi – viene a mancare un pezzo di storia del volontariato e dello sport locale. Era lui a chiudere il campo dopo gli allenamenti". Lascia le figlie Mara, Catia, la nipote e altri parenti. I funerali domani alle 9 dall’ospedale di Correggio per l’abitazione in via Castelli a Rio Saliceto, la sosta all’ingresso del campo sportivo e poi il trasferimento del feretro per la cremazione. Eventuali offerte alla Croce rossa di Correggio.