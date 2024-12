Rio Saliceto, tenta furto al Conad ma viene arrestato

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 2 dicembre 2024 - Ha cercato di rubare generi alimentari per un valore di circa 400 euro dal Conad di Rio Saliceto, ma una volta scoperto ha tentato di fuggire, inseguito da un dipendente del supermercato. Durante la corsa il ladro ha abbandonato la borsa con il bottino, ma è stato fermato da un carabiniere in quel momento fuori servizio, che aveva assistito alla scena. Sono poi arrivati i carabinieri di Campagnola che hanno identificato il presunto autore del furto, un uomo di 48 anni residente a Parma, dichiarato in arresto per la flagranza del reato. E’ accaduto venerdì scorso verso le 12. A notare l’uomo che usciva con una borsa di alimentari non pagati è stato un dipendente del Conad, il quale ha cercato di fermare il sospettato. Lo ha inseguito, fino a quando il militare fuori servizio ha bloccato il presunto ladro, poi affidato ai colleghi in servizio in zona. Deve rispondere di rapina impropria. Il bottino è stato recuperato.