Rio Saliceto, tentano di sradicare la cassaforte del Conad

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 10 febbraio 2025 - Ancora un colpo dei soliti ignoti ai danni del supermercato Conad a Rio Saliceto. Verso mezzanotte è scattato l’allarme, quando i ladri si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. Hanno forzato la maniglia antipanico di una porta per poi puntare alla cassaforte. Hanno agganciato una fune a un veicolo, collegandola poi al forziere, cercando di sradicarlo dalla postazione in ufficio, senza però riuscirci. L’allarme, infatti, ha mobilitato la vigilanza privata e anche i carabinieri, arrivati in breve tempo sul posto. Questo ha costretto i ladri a fuggire prima di poter completare i loro piani. Dunque, i malviventi sono fuggiti a mani vuote, ma hanno lasciato evidenti danni strutturali, in particolare al punto informazioni del negozio, dove si trova la cassaforte e dove si è concentrata l’azione dei ladri. Immediate le ricerche in tutta la zona, che per il momento non hanno dato esito. Già in passato simili episodi si erano verificati allo stesso negozio, anche con il sistema delle spaccate, lasciando danni evidenti alla struttura.