Riomania, devoluti 87mila euro

Ammonta a quasi 87mila la somma che i volontari di Riomania, a Rio Saliceto, hanno devoluto ad associazioni ed enti vari, a scopo benefico e solidale. Un contributo di 12.300 euro è stato destinato all’associazione I Babbi Natale, che gestisce il Fruit Bar alla festa estiva, erogando i fondi alle scuole locali. Altri 12.500 euro al circolo Tennis, altri diecimila euro al centro sociale riese. E poi tremila euro alla Croce rossa di Correggio, che garantisce il servizio di assistenza sanitaria alla festa, tremila euro alla Protezione civile, altri duemila euro all’Associazione nazionale carabinieri San Genesio di Campagnola. Da aggiungere pure tremila euro alla Ludoteca ’Il regno del gioco’ di Rio Saliceto, duemila euro alla locale sezione Auser, 1430 euro al Ritmix Asd, mille euro a Asd Taekwondo Tricolore, 500 euro alla Riese Calcio a 7. E poi uno sguardo alla Romagna alluvionata, con un ulteriore somma di quasi 5.500 euro per l’Anffas di Faenza, per un immediato sostegno al ripristino delle attività svolte dall’associazione per famiglie e persone affette da disabilità. Si guarda anche al futuro: a seguito dei lavori di ristrutturazione del centro polivalente, l’ex Delfino, i volontari di Riomania hanno deciso di accantonare una somma di 30 mila euro per eventuali acquisti di materiali e attrezzature.

"L’obiettivo – dicono gli organizzatori – è quello di avere a disposizione una struttura il più possibile attrezzata, per garantirne il pieno utilizzo alla collettività nel prossimo futuro".

Antonio Lecci