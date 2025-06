Riomania: il concerto di ’Living Theory’ tributo ai Linkin Park

Il programma di spettacoli di Riomania, al parco pubblico in centro a Rio Saliceto, stasera presenta il concerto di Living Theory, con un tributo ai Linkin Park. Energia, potenza, cura dei dettagli e un beat che non si ferma mai: sono questi gli ingredienti garantiti dal live di cinque musicisti poliedrici e con diverse esperienze live. Studio e didattiche si fondono per ricreare le atmosfere della band di Los Angeles, una delle band più iconiche del panorama rock. Un viaggio emozionale attraverso i successi intramontabili dei Linkin Park, rivivendo la loro carriera illustre con una presentazione avvincente e coinvolgente, in una serata carica di energia, con luci suggestive, effetti speciali e un palcoscenico che cattura l’essenza distintiva dei concerti dei Linkin Park. Un tributo eseguito da musicisti talentuosi e appassionati, che cattureranno la potenza sonora del repertorio della band. Fino a domenica, ogni sera, restano attivi gli spazi della ristorazione, animazione, mercatino, oltre agli spettacoli con ingresso libero.