Riomania, tributo a Renato Zero. Lo Coco a Puianello

Entra nel vivo la festa Riomania, al parco pubblico in centro a Rio Saliceto, dove stasera è in programma un tributo a Renato Zero con le note di "Pianeta Zero", domani il concerto di Nesli. Attivi i vari stand della gastronomia con mercatino e animazioni.

• Al parco di via Panagulis a Luzzara prosegue Birrrmania con il motoraduno "alLuccinato", gli spettacoli con Giuà e con Wender e Pippo Palmieri dello Zoo di 105, oltre agli stand della ristorazione.

• Al parco del Liofante a Casalgrande prosegue stasera "Salvaterra Rock 2025" con il concerto dei Blood Brothers, con un tributo a Bruce Springsteen.

• Oggi alle 17 a Febbio concerto dei Ma Noi No.

• Alla Cantina Garibaldi di Puianello dalle 19 canzoni con Antonella Lo Coco e Michele Bianchi.