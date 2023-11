Riondino ospite all’Olimpia. Presenta il suo nuovo film

Michele Riondino domani sera è al cinema Olimpia per presentare "Palazzina Laf", film con cui debutta alla regia cinematografica, oltre ad esserne interprete. Lo spettacolo ha inizio alle 21 e dopo la proiezione Michele Riondino si tratterrà a parlare con il pubblico. La storia è ispirata a un fatto realmente accaduto a Taranto, negli anni novanta. La Palazzina Laf era un edificio dell’Ilva, dove erano stati confinati alcuni dipendenti – per lo più dirigenti – non in linea con la nuova propri, che aveva rilevato l’acciaieria dello Stato. La famiglia Riva stava infatti intervenendo con pesanti ristrutturazioni e violazioni dei diritti del lavoratori, sulle quali poi indagò la magistratura, che inflisse pene con l’accusa di violenza privata.

Ancora non esisteva il comportamento illecito di mobbing, ma la magistratura comunque si espresse, perché l’azienda tarantina aveva costretto 79 persone a trascorrere ogni giorno le otto ore lavorative in totale inattività, rendendo impossibile qualsiasi altro modo di far passare il tempo, portando questi dipendenti quasi alla follia. Una storia paradossale quanto vera, drammatica, ma affrontata in chiave grottesca. Una storia legata anche a quella privata di Michele Riondino, tarantino, che in quegli anni stava programmando di trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno di diventare attore e frequentare l’Accademia Silvio D’Amico.

Nel cast anche Vanessa Scalera, Elio Germano, Paolo Pierobon, in un’opera corale, quasi teatrale: dove a fare da scenografia è un reparto lager dove sono condannati all’ozio 79 professionisti. Prevendita solo alla biglietteria del cinema Olimpia. Stella Bonfrisco