"Riorganizzava spazi, personale e procedure per combattere la pandemia"

"In Italia il 57% dei laureati è donna, il 74% dei professori universitari è tuttavia uomo". L’assessore alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro Lanfranco de Franco ha voluto partire da lì nel chiamare sul palco Ilaria Mamei, docente Unimore per gli studenti di infermieristica. La maggior parte del suo lavoro la ’Reggiana per esempio’ lo svolge però in corsia: responsabile delle Professioni sanitarie della medicina cardiovascolare - alta intensità medica dell’Ausl, si è prodigata nella riorganizzazione di spazi, personale e procedure ospedaliere durante il Covid-19. Ha così permesso di affrontare le nuove necessità della pandemia, favorendo anche la comunicazione con le famiglie attraverso tutti i mezzi disponibili.