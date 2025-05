Riorganizzazione Dogane. I sindacati tuonano: "Accorpati a Modena, l’ufficio è già nel caos"

Dal primo maggio scorso l’ufficio delle Dogane di Reggio è stato accorpato a quello di Modena, venendo in sostanza declassato. Lo annunciano i sindacati Fp Cgil e Uilpa Uil che, l’anno scorso, si sono opposti alla riorganizzazione voluta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proclamando lo stato di agitazione e promuovendo incontri con il Prefetto, i rappresentanti politici nazionali e gli enti locali del territorio.

Il cambiamento lascia quindi scontente le sigle, secondo cui "l’utilizzo di un presunto ‘algoritmo’ avrebbe portato alla scelta di quali realtà depotenziare, ridimensionando un gruppo di lavoro di assoluta professionalità e competenza, da sempre punto di riferimento per l’imprenditoria di tutto il territorio".

Cgil e Uil parlano quindi di "una scelta che purtroppo oggi è realtà e danno certo per tutta la nostra provincia". I sindacati denunciano ad esempio "il ritardo sull’individuazione delle Posizioni organizzative, malgrado sia stato stabilito dove collocare le sezioni, senza alcuna partecipazione sindacale".

C’è poi il tema del fondo per il personale che entro il 14 maggio – dopo un incontro col viceministro alle Infrastrutture, Maurizio Leo – potrebbe ridursi rispetto al 2023. Su questo i sindacati reggiani commentano: "Ci saremmo aspettati che a fronte di una riorganizzazione così importante sarebbero stati destinati fondi specifici per la riorganizzazione e per il personale e le eventuali nuove posizioni organizzative necessarie".

E ad alcune organizzazioni che hanno suggerito le risorse dell’aumento contrattuale, Cgil e Uil rispondono: "Non possiamo accettare che una riorganizzazione con le caratteristiche illustrate sia finanziata dai soldi dei lavoratori".

Insomma "l’agenzia, la sua organizzazione e soprattutto i suoi lavoratori non sono un gioco in mano all’amministrazione che ne può fare quello che vuole", chiudono le parti sociali.