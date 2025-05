Riorganizzazione in Municipio. Il Tribunale accoglie il ricorso

È trascorso quasi un anno dall’insediamento della nuova amministrazione comunale a Poviglio. Ma restano ancora gli strascichi di una polemica infinita scoppiata in municipio, ben prima della campagna elettorale, e legata in particolare alle difficoltà economiche lasciate nel bilancio dalle precedenti amministrazioni, costringendo a scelte non semplici l’ex giunta guidata da Cristina Ferraroni, ora capogruppo di opposizione.

Tra le controversie in sospeso, che negli anni scorsi erano stati fonte di veleni al palazzo municipale, anche un ricorso che una dipendente ha presentato contro il Comune su una modifica nell’organizzazione interna, che limitava le funzioni al settore Affari generali e personale.

Il Tar di Parma ha annullato le delibere contestate per un conflitto di interessi legato al fatto che la funzionaria autrice delle proposte di delibera sarebbe stata pure beneficiaria della riorganizzazione interna. Non tutto il ricorso è stato però accolto: per sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale amministrativo ha dichiarato improcedibili alcune sue parti, tra cui attribuzioni a un dirigente e relativo inquadramento nell’organico del personale comunale.