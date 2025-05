"Ripariamo le buche nell’asfalto". Pronti 250 mila euro per la startup

Riparare buche e avvallamenti in modo rapido, efficace e senza bisogno di operai in strada. È questo il cuore del progetto di Reviway, startup reggiana che ha ottenuto un investimento di 250mila euro da Intesa Sanpaolo per realizzare il primo veicolo automatizzato per la manutenzione del manto stradale. Un mezzo che, guidato da un’autiosta, sarà in grado di riparare le strade in completa autonomia.

"È stato il primo investitore istituzionale a credere nella nostra visione insieme a Techstars Transformative World Torino– commenta Firas Bunni, fondatore e Ceo –. Ci ha dato la credibilità necessaria per attrarre altri partner e accelerare verso l’industrializzazione".

La tecnologia sviluppata da Reviway si basa su un sistema di riparazione a infrarossi: "Scaldiamo l’asfalto esistente e lo ricicliamo direttamente sul posto, integrando solo una piccola parte di materiale nuovo. Questo ci consente una saldatura perfetta tra vecchio e nuovo, impedendo infiltrazioni d’acqua e garantendo una durabilità di gran lunga superiore al metodo tradizionale", spiega Bunni. Il macchinario attualmente utilizzato richiede ancora due operatori a bordo macchina, ma il prossimo passo sarà il lancio del primo veicolo automatizzato, pronto teoricamente entro fine anno e già oggetto di lettere da parte di diversi enti locali come i Comuni di Bologna e di Parma.

Il progetto è nato per risolvere un problema concreto, dal momento che le riparazioni temporanee delle buche spesso falliscono perchè non affrontano il problema alla radice. "I tecnici sanno che un avvallamento, se non trattato in tempo, quando arriverà la pioggia si trasformerà in una buca. Il problema è che con le tecnologie che hanno a disposizione non possono intervenire ed evitare che l’acqua che entra nelle fessure corroda il terreno sottostante. Noi invece riusciamo ad intervenire anche in modo preventivo, ricostruendo la superficie del mato stradale già a partire da un avvallamento ed evitando che il deterioramento degli strati sottostanti".

Ma l’ambizione di Reviway non si ferma qui. La startup punta infatti anche sulla raccolta dati tramite l’intelligenza artificiale: "Stiamo sviluppando un sistema che, tramite le telecamere sparse per la città, permetta di riconoscere e classificare le buche, fornendo agli enti pubblici una mappa aggiornata delle criticità. In questo modo si evitano interventi occasionali e si pianificano meglio i lavori". Insomma, "l’obbiettivo finale è avere un veicolo che, guidato da un autista, parta di notte per sistemare in autonomia le strade danneggiate, secondo una mappatura intelligente e completa del territorio".

Elia Biavardi