Riparte il servizio ’pedibus’. Anche per i ragazzi delle medie

È ripartito, potenziato, il servizio di "pedibus", che consente ai genitori di mandare i ragazzi a scuola in sicurezza. Meno traffico e ragazzi più attivi sono tra le ricadute positive. Il servizio adesso è aperto anche ai ragazzi delle medie, ed è attivo tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, senza più l’interruzione invernale. I percorsi sono stati rivisti in base alle adesioni degli anni passati, portandoli a 2. A garantire la sicurezza degli studenti sono gli accompagnatori volontari dell’Auser di Montecchio, con il coordinamento dell’Ufficio scuola. Nell’anno scolastico 2022-’23 gli iscritti erano 23, quello precedente 27 ma solo delle elementari. Il progetto impegnava una decina di volontari su tre percorsi, più uno "straordinario" introdotto nel 2022 per il lunedì, giorno di mercato quando molti parcheggi sono occupati. Il pedibus allora si svolgeva solo due giorni a settimana, con una sospensione invernale. "L’obiettivo - spiega l’assessora all’Istruzione Elena Terenziani - era prettamente educativo. Adesso parliamo davvero di mobilità sostenibile nei dintorni della scuola, specialmente dopo le modifiche alla viabilità introdotte con il progetto finanziato dalla Regione, Bike to work. Si è provveduto a mettere in sicurezza parte dei percorsi pedonali e a riorganizzare i sensi di marcia, per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti". f.c.