Riparte la settimana col Dinamico Festival

Continua il Dinamico Festival al Parco del Popolo. Dopo la pausa di ieri, oggi si ricomincia alle 19 con il concerto di Davide Crimaldi e Andrea Papini, allo Spazio Parade sempre dentro i giardini pubblici, con un coinvolgente live che tocca diversi generi: dal jazz al soul, dal blues alla word music. Si prosegue poi alle 20,30 con Deserance, del Circo Zoe, sotto la tenda nel parco. Domani, alle 20, appuntamento con il Cinematografo e Busterkeaton, in collaborazione con Reggio Film Festival e Docc Torino. A seguire il Cinemusic Show Bustergarbatelle della compagnia La Contrabbassa (alle 21): una sonorizzazione originale e dal vivo del cortometraggio "One Week" di Buster Keaton e il cine dj set di Nicolò Toschi (alle 22) allo spazio Parade.

Giovedì arriva l’attesissimo "Miss Sbarbie", il work in progress di Morgana Morandi in collaborazione con il progetto europeo "Solo But Not Alone": uno spettacolo consigliato dai 5 anni in su (alle 18,30 alla Tenda Side). Alle 20,30 arrivano i giovani artisti della scuola Flic di Torino con "Punti di Partenza", cinque spettacoli in uno.

Nel secondo weekend di Dinamico festival – venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 – sono tantissime le proposte in arrivo: lo show itinerante "Botanica Queer" di Las Ninas e "Gretel", dell’artista Clara Storti (compagnia Quattrox4), l’attesissimo "Winter", del Side Kunst Cirque, Las Bobas con la sua cerimonia funebre-circense e i CordataFor con "Bello!". E diversi gli spettacoli in replica. Completano l’offerta del fine settimana i concerti di Sgrò, T-birds e Funkallisto, i dj set, i laboratori. Attivi nel parco ci sono il punto informazioni e la biglietteria, il mercatino dinamico e il bar.

Informazioni e biglietti degli spettacoli si trovano su www.dinamicofestival.it

s.bon.