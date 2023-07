Ripartono i lavori al Parco Marastoni Nascono il PalaLido e una casa sociale

di Francesca Chilloni

Al via il cantiere per la creazione di un condominio dedicato al social housing nel Parco Marastoni, i cui costi sono lievitati a 600mila euro. Si tratta di un intervento che si inserisce nella complessiva riqualificazione della zona dell’ex ippodromo e del parco Enza. In particolare la pista da ballo del parco dovrà essere ripristinata e ampliata realizzando uno spazio polifunzionale coperto, il PalaLido, dedicato a basket, volley, rappresentazioni teatrali e concerti. I locali del Parco Marastoni un tempo utilizzati come ristorante saranno riqualificati per attività ricreative culturali e la realizzazione spogliatoi delle strutture sportive vicine. Il "Documento strategico" era stato approvato nel 2018, con la successiva richiesta alla Regione di un finanziamento nell’ambito del "Bando per la rigenerazione urbana". L’appalto per l’edificio destinato a Social Housing era stato vinto dall’Impresa Sorgente di Frattamaggiore (Napoli), che tuttavia a causa del lievitare continuo del prezzi dei materiali si era poi ritirata dall’incarico, risolto il 19 ottobre dell’anno scorso. L’amministrazione comunale ha valutato necessario perciò procedere all’aggiornamento prezzi del progetto, che è salito alla cifra di ben 600mila euro. Le maggiori spese trovano comunque copertura nel bilancio pluriennale del Comune: 218.500 euro con un mutuo accesso presso la Cassa Depositi e Prestiti; 311.500 da contributo Regionale e 70mila dall’avanzo di amministrazione. Il progetto di "rigenerazione" dell’intera area supera il milione di euro. Il condominio social sarà green, con alti standard in materia di sicurezza, consumi bassissimi e impianti da fonti rinnovabili. Si prevede la costruzione di piccoli appartamenti con spazi comuni. Vi abiteranno singoli e coppie con bisogni e situazioni particolari.