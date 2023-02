Ripartono i lavori alla canonica Oggi non si può passare in piazza

Riprendono i lavori di ristrutturazione all’edificio della canonica parrocchiale, accanto al duomo di Guastalla, in pieno centro storico. Da molto tempo il cantiere era fermo, a causa della procedura di fallimento dell’impresa che in origine era stata incaricata dell’intervento.

L’area del cantiere ora è tornata ad animarsi. Nei giorni scorsi anche il progettista, l’architetto Mauro Severi, ha compiuto un sopralluogo tecnico per verificare la situazione e organizzare la prosecuzione dei lavori in modo adeguato. Si punta a procedere in tempi brevi alla riqualificazione dell’immobile, potendo così smantellare il cantiere per liberare un’area di piazza Mazzini e degli adiacenti portici, che ora non sono completamente a disposizione dei cittadini.

Intanto, per consentire il montaggio di una grossa gru da cantiere, ieri è iniziato l’intervento di una impresa specializzata, con la necessità di chiudere completamente la piazza al passaggio pubblico anche nella giornata di oggi.

Dunque, durante l’attività dell’impresa, che interessa l’intera piazza Mazzini, è vietato il transito pedonale e veicolare, anche per le operazioni di carico e scarico. Parzialmente interrotto anche il transito in via Gonzaga. Aperto il passaggio sotto i portici.

La riqualificazione interessa la vecchia canonica accanto al duomo, affacciata su piazza Mazzini, con lavori che permetteranno una ulteriore riqualificazione dopo gli interventi a duomo, municipio e altri edifici in piazza.

a.le.