Ripartono i lavori per la ciclopedonale Barco-Bibbiano

I lavori al secondo stralcio della ciclopedonale Barco-Bibbiano si erano interrotti per problemi nel reperimento delle materie prime, ma il Comune comunica che riprenderanno lunedì 27. La conclusione è prevista entro la fine del mese di maggio, con i cittadini che potranno così spostarsi in sicurezza sul tracciato parallelo alla strada principale su un percorso in asfalto ed illuminato con lampioni al led.

Il cantiere si era aperto ai primi di novembre, dopo che una prima parte dell’opera si era conclusa nel 2021. Il secondo stralcio prevede la realizzazione di una pista a due sensi di marcia, lunga circa 730 metri, che, a partire dalla prima pista si sviluppa lungo via Fermi sul lato ovest della medesima fino al parcheggio a uso pubblico situato presso il centro "Calypso" di via Montegrappa.

Il tracciato, prima di raggiungere il parcheggio, supera in sicurezza via Fermi su un apposito attraversamento con semaforo a chiamata. semaforizzato a chiamata. L’intervento beneficia di un contributo di 41mila euro finanziato dal bando regionale "Bike to work".