Ripartono ‘i sabati’, ossigeno per il commercio

Confermate anche nel 2025 le iniziative nell’ambito del programma ‘I sabati a Scandiano’. Il Comune, dopo il successo della sperimentazione avviata tra settembre e dicembre, ha annunciato il rinnovo del calendario degli eventi dedicati alla valorizzazione del commercio e dell’economia urbana per mantenere vivo il centro storico e la sua attrattività. Grazie al confronto con Com.Re e l’associazione commercianti, che hanno espresso grande entusiasmo per i risultati ottenuti, la giunta e ha approvato gli eventi del 2025 da febbraio a dicembre con una pausa estiva per i mesi di luglio e agosto. Dal 25 gennaio tornano gli appuntamenti.

‘Sabato in festa’ sarà proposto ogni secondo sabato del mese a cura di Com.Re con 20 banchi di mercato tradizionale di qualità affiancati da circa 30 banchi di hobbisti e prodotti alimentari tipici. ‘I sabati delle meraviglie’ (ogni terzo del mese) sono previsti a cura dell’associazione commercianti con attività dedicate a bambini e famiglie con giochi, laboratori, truccabimbi e animazione. L’ultimo sabato del mese si terrà il mercatino dell’antiquariato con artigianato, vintage di tendenza, memorabilia e hobbistica. La novità è il mercatino arte-ingegno il secondo e terzo sabato del mese in piazza Primo Maggio a cura del centro sociale anziani La Rocca: offrirà creazioni artigianali e opere di ingegno continuando l’esperienza positiva già sperimentata durante il periodo natalizio. "Il successo di queste iniziative testimonia il grande valore del lavoro condiviso tra amministrazione comunale, associazioni e commercianti – dice l’assessora al commercio Silvia Venturi –. Con ‘I sabati a Scandiano’ vogliamo continuare a investire nella vitalità del nostro centro storico, rendendolo sempre più attrattivo per i cittadini e i visitatori". L’amministrazione invita tutta la cittadinanza a "partecipare numerosa e a scoprire le eccellenze del centro storico".

m. b.