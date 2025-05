Ripensare i vuoti. Palazzo dei Principi a nudo con ‘Fare Spazio’

Palazzo dei Principi, uno dei luoghi simbolo per storia e cultura a Correggio, si prepara a una trasformazione. E anche i cittadini vengono coinvolti in questo progetto attraverso una iniziativa intitolata ‘Fare Spazio’, che propone un percorso partecipativo che coinvolge la comunità nel ripensamento degli spazi culturali simbolo della cittadina della Pianura Reggiana. Dopo Palazzo Contarelli, ora si cerca di immaginare insieme il futuro di Palazzo dei Principi.

Lo si farà attraverso tre incontri aperti a giovani, adulti, associazioni, operatori culturali, curiosi e appassionati, per portare idee, visioni e desideri e contribuire attivamente alla trasformazione di uno degli spazi chiave di Correggio. Gli incontri sono previsti il 12 maggio dalle 18 alle 20,30, mercoledì 21 maggio e lunedì 26 maggio dalle 18,30 alle 20,30, alla sala conferenze Recordati di Palazzo dei Principi. E’ possibile iscrivesi agli incontri entro il 9 maggio (https://bit.ly/registrazione_PalazzodeiPrincipi) con la possibilità di contribuire al progetto con suggerimenti e con idee per un luogo di grande interesse collettivo per Correggio.