"Ripensare l’area per favorire spazi verdi ed edilizia sociale"

Per il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Paolo Burani, il recente incendio allo stabilimento Inalca "è stato un duro colpo per gli abitanti di Reggio – un colpo che ora richiede una risposta pronta e preparata dai vari livelli amministrativi".

In primo luogo, come da mission delle liste "verdi", in merito alle ricadute ambientali dell’accaduto: "Arpae ed Ausl – osserva Burani – ad oggi non ci parlano di un rischio per la salute dei cittadini, ma la situazione dovrà essere monitorata in maniera inflessibile per mesi, ed ogni eventuale problematica comunicata con tempestività", sottolinea Burani.

Sul tavolo poi anche il tema dell’occupazione e della continuità salariale a favore dei dipendenti che "devono essere garantite con ogni sforzo da Comune, Provincia e Regione. La delocalizzazione – puntualizza l’esponente Avs – sarebbe un colpo sia per l’economia reggiana che soprattutto per le famiglie dei lavoratori".

Paolo Burani, infine, pensa anche al futuro del sito andato in cenere: "Ma è importante anche dare uno sguardo al futuro del sito. Un’area che fu edificata in epoche ormai lontane e che quindi non risponde più alle logiche dell’urbanistica contemporanea. Non ha più senso avere un sito produttivo di quel tipo in mezzo a dell’edilizia residenziale, bene dunque valutare un cambio di destinazione d’uso. Questo può diventare un tassello chiave per la rigenerazione urbana del quadrante nord della città, ripensando l’area per favorire spazi verdi e servizi alla comunità, con un progetto che metta al centro l’edilizia sociale".

E aggiunge: "La crisi abitativa è una realtà anche a Reggio, e questa potrebbe essere l’occasione per dare risposte concrete alle fasce di popolazione più fragili, garantendo abitazioni accessibili e sostenibili".

"Con un’azione integrata dei vari livelli amministrativi – conclude il consigliere regionale – e un progetto chiaro possiamo reagire con forza e trasformare questa tragedia in un’occasione di riscatto per il quartiere. Il futuro di questa area deve essere ripensato con una visione di lungo periodo. Facciamoci trovare pronti alla sfida".

g. g.