Riprende il servizio del Pedibus per i bimbi della primaria De Amicis

A scuola insieme, senza traffico pericoloso ed inquinante. Oggi riprende il servizio del Pedibus per i bambini della Scuola Primaria De Amicis, che proseguirà fino a giovedì 1 giugno. Il servizio si svolgerà con il supporto dei volontari di Auser nelle giornate di giovedì e venerdì, seguendo percorsi differenti per arrivare a scuola a piedi, accompagnati da adulti scelti. I vecchi iscritti non hanno bisogno di fare una nuova iscrizione. Per le nuove iscrizioni è possibile ritirare il modulo all’Ufficio Scuola o scaricarlo dalla pagina web del Comune. Qui si trovano anche le mappe con i tre percorsi. Cartellino e materiale occorrente (gratuito) saranno consegnati in seguito presso l’Ufficio Scuola.